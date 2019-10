BERGAMO. – “Guardiola è un riferimento per gli allenatori di tutto il mondo, non solo per me”. Alla vigilia della sfida più difficile e di alto livello della storia dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini incassa i complimenti del rivale ricambiandogli tutta la sua stima: “La sua impronta è la capacità di recuperare la palla subito e giocare con tanti uomini offensivi, con gli smarcamenti, palla a terra “ puntualizza il tecnico nerazzurro .

“Dai più grandi si impara: nessuno inventa niente, ma si copia tanto. Io preferisco sottolinearne lo spessore umano: sono passati otto anni, ma quel gesto non lo dimentico. il giorno dell’esonero dall’Inter (21 settembre 2011, ndr) mi chiamò Manuel Estiarte, che avevo conosciuto come pallanuotista a Pescara e poi è diventato collaboratore di Pep, invitandomi a Barcellona qualche giorno. L’allenatore sul tetto del mondo, chiamandoti, ti regala un gesto di grande considerazione”, aggiunge.

La terza partita del girone C di Champions League, per i bergamaschi, è già da dentro o fuori, visto lo zero in classifica: “Giocare gare come queste per noi è un premio, perché abbiamo di fronte una delle migliori squadre al mondo – continua Gasperini -. Il calcio ha tanti risvolti: noi giochiamo con le nostre caratteristiche e con l’umiltà necessaria. Non possiamo essere rinunciatari né presuntuosi: dobbiamo attaccare e anche difendere bene. Il City abbina la qualità dei singoli a una coralità perfetta, con un’identità precisa e distintiva: è ricco di soluzioni e variabili”.

Oggi la conferma dello stop complessivo di tre settimane per Duvan Zapata, lesionatosi l’adduttore destro due sabati fa con la Colombia: “Coi suoi numeri e col suo rendimento ci manca, ma alla sua assenza a Roma abbiamo sopperito bene lo stesso. Muriel ha avuto qualche acciacco al ginocchio, un paio di tonsilliti e le due convocazioni in nazionale: sabato però ha giocato bene, è pronto. Più gioca più entra in condizione”.

A proposito della ripresa del campionato in casa della Lazio, prima di concedersi alla sala stampa dell’Etihad Stadium Gasperini era tornato ai microfoni di Sky sulle polemiche da lui innescate sui due rigori procuratisi da Immobile: “Trovo demenziale il comunicato della Lazio, perché non ho attaccato né il giocatore né la società, limitandomi a commentare un episodio come credevo giusto andasse fatto – spiega -. Non sono pentito e queste difese a oltranza non ci riguardano, noi vogliamo soltanto giocare a calcio”.

C’è spazio anche per i complimenti a un pupillo storico: “Sono felicissimo per Thiago Motta: inizia dal Genoa la sua carriera in panchina. Un giocatore fantastico, con me si rilanciò: c’è un forte legame, una grande stima”.

Insieme a Gasperini, a presentare la partitissima di domani sera, anche Marten de Roon: “Del Manchester City non è forte soltanto l’attacco. La Champions è speciale e tutti nutrono grandi aspettative, noi compresi – le sue parole – Ci siamo preparati bene, conosciamo i loro valori: dobbiamo gestire meglio il palleggio, aggredire, essere cattivi. Si gioca, poi si sta a vedere che succede”.