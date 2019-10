CITTA’ DEL VATICANO. – Aumentano i cattolici nel mondo e, a sorpresa, dopo tre anni consecutivi di dati in calo, aumentano anche in Europa. Un dato che però riguarda solo i battezzati mentre sembra inarrestabile la crisi delle vocazioni, che vede meno sacerdoti ovunque e i conventi sempre più vuoti.

Sono 10mila in meno le suore nell’ultimo anno; calo analogo era stato già registrato nell’anno precedente. Cresce invece l’impegno dei laici che aumentano sia nelle missioni che nel servizio alla catechesi.

Sono alcuni dei dati diffusi dall’agenzia Fides in occasione della Giornata Missionaria Mondiale. Al 31 dicembre 2017 il numero dei cattolici era pari a 1.313.278.000 persone con un aumento complessivo di 14.219.000. L’aumento interessa tutti i continenti, compresa appunto l’Europa (+259.000). L’aumento del numero dei cattolici è più marcato in Africa (+5.605.000) e in America (+6.083.000); seguono Asia (+2.080.000) e Oceania (+191.000). Sempre meno sacerdoti, religiosi e suore.

Il numero totale dei sacerdoti nel mondo è diminuito, raggiungendo quota 414.582 (-387). A segnare una diminuzione consistente ancora una volta è l’Europa (-2.946) cui si aggiunge quest’anno l’Oceania (-97). Gli aumenti si registrano in Africa (+1.192), America (+40) e Asia (+1.424). I religiosi non sacerdoti sono diminuiti per il quinto anno consecutivo, di 1.090 unità, arrivando al numero di 51.535.

Le diminuzioni si registrano ovunque nel mondo eccetto che in Africa. Si conferma anche la tendenza alla diminuzione globale delle religiose, di 10.535 unità, come l’anno precedente. Sono complessivamente 648.910. Gli aumenti sono, ancora una volta, in Africa (+1.489) e in Asia (+1.118), le diminuzioni in America (-4.893), Europa (-7.960) e Oceania (-289).

Se la diminuzione delle vocazioni fa registrare di anno in anno un calo di sacerdoti e consacrati, aumentano invece nella Chiesa cattolica i laici impegnati in prima persona. Il numero dei missionari laici nel mondo è pari a 355.800, con un aumento globale di 1.057 unità rispetto all’anno precedente, così ripartito: Europa (+836), America (+691), Asia (+454) e Oceania (+23). Unica diminuzione in Africa (-947).I catechisti nel mondo sono invece aumentati nel complesso di 34.032 unità.

(di Manuela Tulli/ANSA)