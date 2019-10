NEW YORK. – Arriva l’autunno e l’economia americana ‘trema’: storicamente infatti è proprio durante i mesi autunnali che si sono sperimentati i giorni più neri per l’Azienda America. E’ successo nel crack del 1929 che portò alla Grande Depressione ed è successo con la crisi del 2008 che portò alla Grande Recessione. Al momento, nonostante i segnali preoccupanti, la ripresa tiene. Ma il timore di bolle e soprattutto della mancanza di munizioni per fronteggiare un eventuale nuovo rallentamento è alto.

La Fed e la Bce, che hanno soccorso l’economia mondiale, hanno infatti usato – affermano gli analisti – gran parte delle loro armi e ora una frenata economica potrebbe trovarle non adeguatamente attrezzate per intervenire. E lo stesso vale per il governo americano, già sommerso da una montagna di debito e con spazi ridotti di manovra.

Durante la Grande Depressione e durante la Grande Recessione Washington, con Franklin Delano Roosevelt e Barack Obama, cercò con tutti i mezzi a disposizione di aiutare l’economia e rilanciarla a suon di miliardi di dollari e progetti per l’occupazione.

La Casa Bianca di Trump sembra avere margini decisamente minori nonostante la volontà del tycoon di sostenere a tutti i costi la ripresa per ottenere un secondo mandato. Una voglia che – secondo il presidente americano – si scontra con la politica ‘restrittiva’ della Fed di Jerome Powell, non paragonabile neanche lontanamente alle colombe Janet Yellen e Ben Bernanke, considerato per anni il ‘salvatore’ dell’economia mondiale con i suoi round di quantitative easing e i tassi zero.

Powell si trova in una situazione ben diversa da quella dei suoi predecessori. I tassi sono infatti bassi da anni e i dati economici mostrano un evidente rallentamento della crescita, appesantita dalla guerra commerciale di Trump con la Cina, che può prendere pieghe imprevedibili con un tweet.

I dazi americani di oggi riportano alla memoria il Smooth-Hawley Tariffs Act firmato dal presidente Herbert Hoover nel giugno 1930: tariffe su 20.000 prodotti varate per proteggere le aziende americane e che hanno avuto come effetto – secondo gli storici – solo quello di esacerbare la Grande Depressione.

Con questo ricordo impresso nelle memoria, i dazi di Trump spaventano per il loro potenziale impatto di rallentamento su una ripresa americana già sottotono. L’incertezza commerciale è una delle maggiori incognite per la Fed: dopo essere tornata ad alzare i tassi di interesse, la banca centrale americana ha invertito rotta aprendo una nuova fase di taglio del costo del denaro.

Una fase dalla lunghezza incerta, che neanche la Fed è in grado di definire: il taglio dei tassi solitamente si verifica quando le cose vanno male o, in alcuni casi, quando ci sono rischi in aumento e servono delle assicurazioni. La sfida per la Fed è capire quante assicurazioni siano necessarie. Un dilemma non da poco per Jerome Powell e i suoi uomini in vista della riunione del 29 e 30 ottobre.

Gli analisti danno per scontata una riduzione dei tassi, che va a sommarsi alla ripresa degli acquisti di titoli annunciata dalla Fed. “La Fed non vuole lasciar credere ai mercati che ci sarà un taglio in dicembre. Il pericolo è che si stiano mettendo all’angolo da soli, alimentando l’attesa che c’è sempre un altro taglio” afferma Derek Tang, analista di LH Meyer.

“Il rischio – osserva Jan Hatzius, capo economista di Goldman Sachs – è che anche un messaggio bilanciato della Fed che eviti di dire direttamente ‘abbiamo finito con i tagli’, possa innescare un’ondata di vendite” sui bond a breve, provocando un balzo dei tassi e un calo delle borse. Un evento che la Fed vuole evitare.