(ANSA) – NEW YORK, 21 OTT – Donald Trump è “completamente preparato” a un’azione militare contro la Turchia se “necessario”. Lo afferma il segretario di Stato, Mike Pompeo, in un’intervista a Cncb, sottolineando comunque che gli Stati Uniti “preriscono la pace alla guerra”. “Nel caso in cui un’azione militare fosse necessaria, il presidente Trump è assolutamente pronto” dice Pompeo.