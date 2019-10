CARACAS – Con la apertura de su tercera tienda, la heladería Fragolate se está consolidando en el mercado capitalino por sus sabores especiales elaborados a base de frutas del Amazona y de nuevas versiones que resultan de las alianzas con otras marcas, además de su preparación artesanal con el uso de tecnología totalmente italiana.

Sin embargo Fragolate, cuyo nombre surge de la combinación de Fragole – chocolatte (fresa y chocolata por ser los sabores que más se venden), es aun empresa cien por ciento venezolana que nació de un proyecto de los hermanos gemelos Dahdah, quienes decidieron hace cinco años pasar de compradores y vendedores de helados a producir sus propia marca agregándole imaginación y un toque diferente para crear sabores nuevos.

Fue así como luego de experimentar y muchas pruebas, nació el sabor a “Miramar” y “Chicha caraqueña”, además de otras variedades que resultaron de procesar frutas del Amazonas, siendo un gran boom que los dueños nunca esperaron, lo que los impulsó a mejorarlos y continuar innovando con nuevas opciones.

El centro los hizo crecer

Fragolate abrió su primer local en el centro de Caracas y luego nació la idea del delivery para facilitarles el acceso a los clientes, pues apuntaban a tener un local en el este de la capital, que finalmente lograron abrir hace seis meses en la urbanización San Luis de El Cafetal y ahora la más reciente en Valle Arriba.

Pedro Dahdah uno de los hermanos y socios dijo para la Voce d´Italia que apuntan a un cuarto local en la zona de Chacao, aunque reconoce que el producto puede resultar costoso debido a las condiciones económicas de la población, por lo que tratan de buscar alternativas para no abandonar a su clientela del centro de la ciudad que fue quien las apoyó e hizo surgir.

Dijo que así como el primer negocio, la fábrica también está en el centro, y tratan de no diferenciar segmentos porque a la final la maravilla del helado hecho con productos y materias primas que eran desconocidas, deben llegar a todos, y eso fue justamente lo que hicieron “bajamos las frutas el Olimpo y la pusimos en una mesa, servida en barquilla o tinita”.

Explicó que han creado nuevos productos luego de alianzas con emprendedores y empresas, como el caso de la donas rellena de helado o helados con sabores creados con productos Bufalina que dieron origen al helado de yogurt griego y de dulce de leche y otro con la señora Doris Guzmán que vive en Margarita quien elabora un dulce típico llamado “piñonate”; o con Solera para el sabor de cerveza Ipa o más recientemente con Pomar para el sabor a Caroreña.

Dos en uno

Dahdah comentó que él y su hermano funciona como un solo cerebro, pues Ramón es fuerte en alguna áreas y Pedro en otras, lo que hace que se complementen y trabajan en paralelo desarrollando juntos las ideas y desarrollo de proyectos, lo que es realmente la esencia de Fragolatte.

Referente a la expansión de la compañía, destacó que por ahora es algo complejo debido a la logística para el traslado de los productos, pues aún no cuentan con la infraestructura ni capacidad económica para una expansión nacional.

La empresa cuenta con 20 empleados, 5 por tienda más la fábrica ubicada en La Hoyada (centro de Caracas) y los hermanos se involucran en aspectos administrativos y en la creación de los productos propios.

Comentó que la tecnología que utilizan es totalmente italiana, desde las máquinas de helado hasta las neveras de exhibición, por lo que buscaron dar un toque del auténtico “gelato” tan aceptado y reconocido por los consumidores venezolanos e introducir sabores nuevos al paladar con variedades totalmente desconocidas como Copazú, Manaca, Túpiro, Arazá, Limón – mandarina y otra amplia gama.

Finalmente, para los hermanos la situación económica no les es ajena y reconocen que ha sido duro trabajar estos años, pero tampoco es fácil dejarlo todo e irse del país “no pudimos irnos por lo que nuestro plan B era hacer que funcionara el plan A y en vez de irnos, Decidimos echar raíces en Venezuela y nos quedamos desarrollando sabores, aunque no se descarta a futuro salir con sabores autóctonos y competir en los mercados internacionales, pero no por ahora”.

Letizia Buttarello