ROMA. – La missione di osservazione in Bolivia dell’Organizzazione degli stati americani (Osa) ha chiesto al Tribunale supremo elettorale (Tse) del Paese sudamericano di spiegare perché la trasmissione di dati preliminari delle elezioni tenutesi ieri sia stata bloccata nell’83,76% dei voti scrutinati.

“È essenziale che il Tse spieghi perché la trasmissione dei risultati preliminari è stata interrotta e che il processo di pubblicazione dei dati dei conteggi avvenga senza problemi”, si legge in un tweet dell’organizzazione.

Le informazioni finora pubblicate sui risultati elettorali preliminari indicano che il Movimento per il socialismo dell’attuale presidente Evo Morales ha ottenuto il 45,28%, rispetto al 38,16% di Comunità cittadina del principale candidato di opposizione Carlos Mesa, dati che indicherebbero che ci sarà un ballottaggio tra i due.

Sono 235 gli osservatori di organizzazioni internazionali che sono giunti in Bolivia per monitorare le elezioni tenutesi ieri nel Paese. Dall’Osa assicurano che continueranno la loro missione in modo “rigoroso”.