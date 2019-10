ROMA. – “Il problema è tuo. Il problema è nostro”: così la squadra di calcio della Bahia inizia il manifesto in difesa delle spiagge del Nordest brasiliano, che sono state colpite da chiazze di petrolio dall’inizio di settembre. L’origine è ancora sotto inchiesta.

Per sensibilizzare sul problema, il club indosserà una maglia macchiata di petrolio nella partita contro il Cearà, prevista per stasera allo stadio Pituaçu di Salvador.

Secondo le informazioni raccolte da André Gallindo, giornalista di TV Globo, Bahia metterà all’asta le maglie usate per l’incontro e il denaro verrà donato ad alcuni gruppi di volontari che stanno aiutando a pulire le spiagge.

Le chiazze di petrolio sono apparse per la prima volta nella Paraiba e si sono poi diffuse in 171 comuni dei nove Stati nord-orientali. La sostanza trovata è la stessa ovunque: petrolio greggio. Il disastro ecologico sta mettendo in pericolo la vita degli animali marini e ha colpito le città costiere, raggiungendo oltre 150 spiagge.

A Bahia, le chiazze sono apparse all’inizio di ottobre. A causa del problema, il governo statale ha dichiarato lo stato di emergenza.