CARACAS – Il Caracas fa un passo importante nella sua corsa verso i play off battendo per 3 – 1 il Portuguesa grazie alle reti di Jesús Arrieta (44’), Robert Hernández (58’) e l’italo-venezuelano Daniel Saggiomo su calcio di rigore (87’). Per il “Penta” ha lasciato il segno Jhon Marchán (78’).

Grazie a questa vittoria, i “rojos del Ávila” si portano a -4 dal Deportivo Táchira nella classifica del Torneo Clausura, mentre nella tabla acumulada sono a -1 dal Carabobo. Va ricordato che la prima classificata in questa graduatoria partecipa nel secondo turno dei play off della prossima Coppa Libertadores.

A San Cristóbal, in uno dei big match della giornata, Deportivo Táchira e Zamora pareggiano 1 – 1. Al 30esimo, Darwin Matheus porta in vantaggio i “llaneros”, prima dell’intervallo Lucas Gómez (45’) segna il definitivo 1 – 1

Nell’Hermanos Ghersi, Aragua e Deportivo Lara pareggiano 2 – 2. Dopo quattro giri di lancette i padroni di casa si portano in vantaggio grazie a Octavio Zapata, i “guaros” trovano il pari grazie al rigore trasformato da Juan Carlos Castellanos (21’). I giallorossi si riportano in vantaggio con José Yéguez (36’), il definitivo 2 – 2 é stato siglato da César Gonzalez (52’).

Sembra che il cambio di sede porti fortuna all’Estudiantes de Mérida. Da quando sono tornati sullo storico campo del Guillermo Soto Rosas, hanno uno score di 3 vittorie: 1 – 0 contro Mineros, 1 – 0 con Atlético de Venezuela y 2 – 1 con il Carabobo.

Contro i granata le reti accademiche sono state griffate da Ayrton Páez (1’) e Christian Flores dal dischetto (13’). Il Carabobo ha accorciato le distanze con Franklin González (32’).

Colpaccio del Lala in casa dello Zulia: vittoria 0 – 1 grazie alla rete di Alexander Guerra. Vittoria esterna anche per l’Estudiantes de Caracas que supera per 0 – 1 il Monagas grazie ad una rete di Armando Araquue.

Hanno completato il cuadro della 16esima giornata: Academia Puerto Cabello – Llaneros 4 – 0, Mineros – Atlético Venezuela 1 – 0, Trujillanos – Deportivo La Guaira 1 – 1,

(di Fioravante De Simone)