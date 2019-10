(ANSA) – ROMA, 21 OTT – L’Arsenal è stato sconfitto per 1-0 dallo Sheffield United nel posticipo della 9/a giornata della Premier League, disputato sul terreno del Bramall Lane a Sheffield. Il gol del successo per la squadra allenata da Chris Wilder è stata messa a segno da Mousset, su passaggio di O’Connell, al 30′ del primo tempo. Lo Sheffield United adesso è nono in classifica, con 12 punti, assieme a Tottenham, Burnley, Bournemouth e West Ham United. L’Arsenal resta fermo al quinto posto, con 15 punti, dietro Chelsea, Leicester, Manchester City e il Liverpool capolista.