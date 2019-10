(ANSA) – ROMA, 22 OTT – Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, è ormai nella storia per almeno due motivi, entrambi legati al Pallone d’Oro: dopo essere stato il primo calciatore croato a conquistare il trofeo di France Football, l’anno scorso, contemporaneamente è divenuto il primo detentore del riconoscimento a non entrare nelle 30 nomination dell’anno successivo. Ieri sera, infatti, sono stati svelati i nomi dei calciatori che si contenderanno l’ambito trofeo, ma Modric non c’è. Ci sono, invece, Leo Messi e Cristiano Ronaldo, oltre alla sorpresa Kalidou Koulibaly.