CARACAS – Houston Astros o Washington Nationals: chi vincerà le World Series 2019? Domani, alle 20:08 sul diamante del Minute Maid Park della cittá di Houston si giocherà la gara 1 della finale della Major League Baseball (MLB).

Il Venezuela può vantare 8 rappresentanti, tra giocatori e coach, nelle World Series. La spedizione creola é capitanata da José Altuve, il “piccolo gigante” é stato designato MVP nella serie con i New York Yankees. Grazie al suo fuoricampo nel nono inning, in gara 6, gli Astros hanno mandato al tappeto la squadra della grande mela.

Il campione di Puerto Cabello é uno dei perni della formazione texana. Oltre ad Altuve, negli Astros c’é il coach Javier Bracamonte che é alla sua terza esperienza nelle World Series: nel 2005 con i Saint Louis Cardinals (allora vinsero i Chicago White Sox del venezuelano Osvaldo Guillén) e nel 2017 vinse il titoli con gli Astros.

Con la squadra texana, a portare in alto il vessillo del Venezuela ci penserà il cátcher Robinson Chirino ed il lanciatore Hector Rondón.

Sull’altra sponda, con i Nationals ci sono: Henry Blanco che da tre anni é coach dei dei Nationals, nel 2016 vinse, sempre come coach, con i Chicago Cubs.

Con i Nats, ci sarà il lanciatore creolo Aníbal Sánchez che dovrebbe salire sul monte in gara 4. In questa stagione, Sanchéz ha sfiorato il “no hit, no run”, la sua gesta é stata troncata quando mancavano quattro out.

Nel roster della squadra capitolina ci sono l’interno Asdrubal Cabrera e l’esterno Gerardo Parra, ma entrambi dovrebbero partire dalla panchina.

Gli Astrous disputeranno per la terza volta nella loro storia le World Series, l’ultima presenza risale al 2017: quando s’imposero 4 – 3 contro i Los Angeles Dodgers. In questa stagione, i texani hanno chiuso la regular season con 107 vittorie (un record per la franchigia). Nella prima fase dei play off hanno battuto per 3 -2 i Tampa Bay Devil Rays e poi hanno avuto la meglio sui Yankees (4 – 2).

Mentre per i Nationals, sarà la prima presenza nel denominato “fall classic” da quando si sono trasferiti nella capitale statunitense, in precedenza la squadra si chiamava Montreal Expos (dal 1969 al 2004).

Nella regular season i capitolini hanno avuto uno score di 93 vittorie e 69 sconfitte. Per accederé ai play off, hanno disputato lo spareggio con i Milwaukee Brewers, poi hanno superato rispettivamente Los Angeles Dodgers (3 – 2) e i Cardinals (4 – 0).

(di Fioravante De Simone)