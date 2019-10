CARACAS – La tre giorni della Coppa Pollito si é chiusa con la vittoria dell’Emil Friedman con 509 punti dopo un lungo testa a testa con il Centro Italiano Venezolano di Caracas (477 punti). Sull’ultimo gradino del podio é salito l’Andes Cumbres con 441.

Nella categoria 6 anni per il sodalizio itálico hanno lasciato il segno Victoria Garritano con 8 punti conquistati. Nella stessa fascia d’età ottima prestazione per le nuotatrici Isabel Nikken e Mia Salcedo con sette punti a testa. Tra i maschietti, Mauro Di Giuseppe con le sue bracciate ha conquistato 13 punti, ottima performance anche per Luigi Colasurdo con 12 punti.

Mentre nella categoria 7 anni a portare in alto il vessillo del club di Prados del Este ci hanno pensato Clarissa Sánchez con 13 punti, Alexandra Jauregui con 11 e Valeria Gómez con 10. Tra i maschi, il più bravo degli squali targati CIV é stato Kai Arvelo con 9 punti.

Nella categoria 8 anni, il CIV é stato degnamente rappresentato da Fabiana Sarti con 17 punti nella categoría femminile, mentre Enrique Gómez con 28 in quella maschile.

Infine, nella categoria 9 anni, hanno lasciato il segno María Laura Guerra con 31 punti e Fiorella Pesce con 12. Tra i maschi il migliore dei nuotatori targati CIV é stato Vitangelo Di Giuseppe con 45 punti.

Le future promesse del nuoto si sono sfidate nelle categorie classiche: libero, farfalla, rana, dorso e la tavoletta per i più piccini.

Oltre al Centro Italiano Venezolano di Caracas si sono tuffati in vasca: Emil Friedman, Andes Cumbres, Centro Portugués, Pirañas de Chacao, Hermandad Gallega, Barracudas Suma, Nuestra Señora del Caino, El Recreo (La Victoria), Caracas Multisport, Tritones, Loyola, Palma Real (Monagas), Hebraica, Guayamuri, Hogar Canario (Cojedes).

Come di consueto a fine gara c’é stato il tradizionale scambio di merendine tra queste giovani promesse del nuoto. Un’immagine che solo la Coppa Pollito può regalarci.

(di Fioravante De Simone)