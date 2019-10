(ANSA) – OTTAWA, 22 OTT – I liberali di Justin Trudeau vinceranno le elezioni in Canada ma non conquisteranno la maggioranza, stando alle proiezioni della tv pubblica canadese Cbc, secondo cui il premier uscente dovrà formare un governo di minoranza. I liberali stanno guidando con candidati eletti o in testa in 145 su 322 dei 338 seggi della Camera. La soglia della maggioranza è 170. Nelle precedenti elezioni il partito di Trudeau aveva conquistato 184 deputati. I liberali sono a quota 118, secondo le proiezioni della Cbc.