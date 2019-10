(ANSA) – TOKYO, 22 OTT – E’ in corso di svolgimento, al Palazzo imperiale di Tokyo, la cerimonia solenne per l’incoronazione dell’Imperatore Naruhito, davanti a 2.000 ospiti, tra cui dignitari di 190 nazioni al mondo e rappresentanti di organizzazioni internazionali. Nella prima mattinata, secondo il protocollo ufficiale, il monarca 59enne, vestito con una tunica bianca ha visitato i santuari scintoisti all’interno della residenza ufficiale, incluso il luogo di culto Kashikodokoro, dedicato alla dea del Sole Amaterasu, considerata la mitica antenata diretta della famiglia imperiale giapponese. Anche l’Imperatrice Masako, che per l’occasione indossava un kimono bianco con frange, si è unita al rito assieme ad altri membri della famiglia reale, in attesa della cerimonia di incoronazione che seguirà nel pomeriggio, ora di Tokyo, la mattina in Italia. In quella circostanza Naruhito indosserà l’abito tradizionale arancione “Korozen no goho” risalente al nono secolo.