(ANSA) – VARESE, 22 OTT – Cinque minorenni tra i 13 ed i 15 anni sono stati individuati dalla Polizia di Stato dopo la denuncia di una mamma preoccupata per le minacce subite dal figlio sui social. E accaduto a Varese, dove due dei cinque alla fine degli accertamenti sono stati denunciati per minacce aggravate. Dopo la segnalazione gli agenti si sono recati davanti alla scuola del ragazzo intimidito dove si temeva una sorta di spedizione punitiva da parte del gruppetto, che aveva postato anche la frase “ti veniamo a prendere”. Le minacce infatti duravano da mesi, e in particolare in una fotografia sui social erano ritratti due giovani: uno indossava una maschera mentre l’altro, a volto scoperto quindi riconosciuto, esibiva un coltello. Sotto c’era la scritta “ti veniamo a prendere”, corredata da emoji a forma di bombe e coltelli, segno dell’intenzione di effettuare una spedizione punitiva all’uscita da scuola. Gli agenti si sono recati all’appuntamento, hanno individuato i cinque, e li hanno portati in questura.