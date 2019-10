(ANSA) – ROMA, 22 OTT – Tiger Woods per raggiungere Sam Snead, Rory McIlroy per accorciare il gap con Brooks Koepka. Il PGA Tour per la prima volta nella sua storia fa tappa in Giappone con i big mondiali pronti a sfidarsi da giovedì a domenica prossimi nello Zozo Championship, evento clou anche in vista di Tokyo 2020. Tiger, al rientro dopo l’operazione al ginocchio, punta a conquistare l’82/o trofeo in carriera sul massimo circuito americano per eguagliare il record di Snead. Mentre il nordirlandese, dopo aver vinto la FedEx Cup ed essersi aggiudicato la palma di miglior giocatore sul PGA Tour, vuole avvicinare la vetta del ranking e approfittare del forfait di Koepka. Altre star non hanno però alcuna intenzione di restare a guardare. Da Justin Thomas a Jason Day, da Tommy Fleetwood a Jordan Spieth a Sergio Garcia. Spettacolo assicurato sul percorso dell’Accordia Golf Narashino Country Club, tra campioni Major e fenomeni del green che si contenderanno anche un montepremi da 9.750.000 dollari.