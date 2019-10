(ANSA) – ROMA, 22 OTT – Niente trasferta di Champions League a Milano per il giocatore del Borussia Dortmund Marco Reus, rimasto in Germania a causa di un attacco influenzale che lo ha colpito alla vigilia della partita con l’Inter. Lo ha reso noto il club tedesco attraverso twitter, informando che sul volo per l’Italia non sono saliti neanche Paco Alcacer e Marcel Schmelzer, entrambi vittime di infortuni muscolari. Il tecnico dei gialloneri, Lucien Favre, ha portato con sè 21 giocatori, tra i quali anche il portiere Roman Buerki, Jadon Sancho e Mario Götze, che erano tutti e tre in dubbio.