(ANSA) – CASERTA, 22 OTT – Un uomo di 84 anni è stato fermato dai carabinieri per l’omicidio del 93enne Pantaleo Di Pilato, l’anziano trovato morto nella sua abitazione di via Marechiaro a Mondragone (Caserta) con diverse ferite d’arma da taglio sul collo e sul volto. La vittima sarebbe stata colpita mortalmente al culmine di una lite scoppiata con l’aggressore, che conosceva da tempo Di Pilato. Tra i due – è emerso – vi erano vecchie ruggini. Ieri l’83enne è andato a casa della vittima con un taglierino, e dopo averci litigato con violenza, lo ha colpito più volte con l’arma da taglio. Si è poi costituito ed è stato posto agli arresti domiciliari, vista l’età e le non buone condizioni di salute, su disposizione della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.