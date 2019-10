(ANSA) – MILANO, 22 OTT – Le società di Marco Bacini, compagno della showgirl Federica Panicucci, avrebbero usato l’opera di un artista, chiamata ‘Impact Marylin Monroe’, riproducendola su t-shirt e felpe in vendita, indossate su Instagram dalla conduttrice, testimonial della linea di abbigliamento, violando il diritto d’autore. Per questi motivi l’artista 34enne ‘Julian T’, assistito dallo studio Lione Sarli con sede a Milano, ha citato per danni le società B&G Luxury Goods e Just4fun e Panicucci davanti al Tribunale di Torino. Nell’atto di citazione l’avvocato Antonio Lione spiega che l’opera dell’artista, che fa ricorso ad una “particolare modalità di pittura, che consiste in una ‘macchia’ di colore” realizzata con “l’esplosione di vasi di vetro-cristallo contenenti vernice”, era stata esposta per la prima volta in una mostra a Milano tra il 2015 e il 2016 e poi riprodotta in numerosi cataloghi e riviste anche all’estero.