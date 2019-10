(ANSA) – ROMA, 22 OTT – Sono sei i calciatori fermati dal giudice sportivo di serie B in relazione agli incontri dell’ottava giornata di campionato. Due giornate di stop sono state inflitte per condotta antisportiva a Guillaume Gigliotti (Crotone), che era stato espulso per aver colpito un avversario con una gomitata, e altrettante a Romano Perticone (Cittadella) per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere “nel tunnel che porta agli spogliatoi rivolto agli ufficiali di gara, con atteggiamento minaccioso, espressioni ingiuriose”. Per una giornata sono stati squalificati invece Tello Munoz (Benevento), Arini (Cremonese) e Petrucci (Ascoli), tutti espulsi per doppia ammonizione, e Carraro (Perugia) “per essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco”. Il giudice ha poi squalificato per tre giornate, e inflitto 5mila euro di ammenda, il ds del Benevento, Pasquale Foggia, Pasquale (Benevento).