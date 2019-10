(ANSA) – MILANO, 22 OTT – ”Non so se ripetere la prestazione di Barcellona basterà per vincere. Dobbiamo dare tutto e non avere rimpianti a fine partita”: lo dice il tecnico dell’Inter Antonio Conte alla vigilia della partita di Champions contro il Borussia Dortmund. ”Dobbiamo giocare al massimo delle nostre possibilità. E’ un torneo difficilissimo – aggiunge – e stiamo cercando di iniziare un percorso anche in Champions. Non abbiamo tantissima esperienza ma vogliamo giocare la partita senza avere rimpianti”.