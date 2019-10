(ANSA) – ACQUARO (VIBO VALENTIA), 22 OTT – Un uomo, F.C., 58 anni, è rimasto gravemente ferito stamani ad Acquaro in seguito ad una caduta da un albero di ulivo. L’uomo era intento nell’attività di raccolta delle olive in un terreno in località “Melidorio” quando, dopo essersi arrampicato sulla pianta, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio finendo rovinosamente per terra. Ad accorgersi dell’incidente è stato il proprietario del fondo che ha chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118 che, con l’elisoccorso, ha trasferito il ferito nell’ospedale di Catanzaro. L’uomo ha riportato dei politraumi. (ANSA).