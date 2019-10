(ANSA) – MILANO, 22 OTT – “Quello che ha detto Conte è giusto, domani contro l’Inter non sarà una finale. Ci sono molte partite nel girone, può succedere ancora di tutto”. Lo ha detto Lucien Favre, tecnico del Borussia Dortmund, nella conferenza alla vigilia della sfida con l’Inter in Champions League. “Ci sono ancora quattro partite da giocare, vogliamo qualificarci per gli ottavi e domani sarà molto importante per noi, per questo dobbiamo essere concentrati totalmente sulla partita. Affronteremo una squadra molto forte, che ha giocato molto bene anche contro la Juventus. È una squadra molto efficiente, che riesce a difendere molto bene”, ha proseguito Favre. Tante le assenze tra i tedeschi, a partire da Marco Reus e Paco Alcacer. “Reus aveva questa infezione anche contro il Borussia Monchengladbach e oggi non si è sentito in grado di viaggiare. Ma non serve a nulla parlare degli assenti, dobbiamo concentrarci sulla partita di domani”.