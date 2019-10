LONDRA. – La Brexit, la sua Brexit, qui e ora. Oppure la minaccia, sempre che non sia un bluff, di elezioni anticipate prima di Natale. Boris Johnson ci riprova e lancia l’ultima sfida al Parlamento di Westminster per cercare di condurre in porto l’uscita del Regno Unito dall’Ue il 31 ottobre: data diventata per lui un punto d’onore e che giura di essere pronto a rispettare a qualunque costo, o quasi.

Stoppato ancora una volta sabato scorso dall’ennesimo emendamento che ha impedito di avere un voto sull’accordo raggiunto in extremis con Bruxelles a dispetto di tutte le previsioni, il primo ministro conservatore si gioca ora tutto sull’approvazione sprint del Withdrawal Bill, il pacchetto di leggi attuative indicato da quello stesso emendamento come prioritario: tre giorni di dibattito fiume per evitare la prospettiva di un altro rinvio che BoJo insiste di non volere.

E che nelle sue parole non vogliono neppure “il popolo britannico e altri leader europei”. “Attuiamo la Brexit il 31 ottobre e andiamo avanti”, ha ribadito nell’appello finale alla Camera, presentando il deal come la premessa del “più grande recupero di controllo di sovranità nella storia”. Ma soprattutto come un’occasione per “voltare pagina e sanare le divisioni”.

Accenti nei quali lo sforzo di persuasione è tornato peraltro a incrociarsi con l’ultimatum, indirizzato tanto alle opposizioni quanto ai più recalcitranti fra i Tory dissidenti: decisivi per le sorti della partita, assieme a un drappello di laburisti eletti in collegi pro Brexit come l’ex giornalista di origini italiane Gloria Di Piero, dopo che la maggioranza è stata abbandonata dai furibondi unionisti nordirlandesi del Dup.

La minaccia è quella di ritirare la legge in caso di una frenata dei deputati sul dibattito a tappe forzate. E di riportare all’ordine del giorno una resa dei conti elettorale a cui il premier si prepara a sventolare – fa sapere – lo slogan “Get Brexit done”, assegnando agli oppositori, primo fra tutti il leader laburista Jeremy Corbyn, il ruolo di perditempo e di nemici del risultato referendario del 2016.

In sostanza, secondo i media, la strategia di Downing Street (salvo ripensamenti) potrebbe essere quella di mettersi sull’Aventino, per lasciare all’Ue la decisione se concedere alla cieca una proroga lunga, breve o non concederla affatto. E di tentare poi di ottenere la convocazione delle urne non per via ordinaria – per la quale occorre un quorum dei due terzi che le opposizioni hanno già negato due volte – bensì con un voto di auto-sfiducia in grado di mettere in serio imbarazzo il Labour e gli altri partiti.

Partiti che da parte loro denunciano questo atteggiamento come “un ricatto infantile”, per bocca del deputato libdem Tom Brake; e come una risposta “patetica” (parola del cancelliere dello Scacchiere ombra del Labour John McDonnell) a un’assemblea elettiva che “chiede solo più tempo per scrutinare una legge”.

Legge che indica il futuro di 65 milioni di cittadini, ma che l’esecutivo vorrebbe far passare più in fretta di quella varata a suo tempo per tutelare “19 specie di animali selvatici dai maltrattamenti al circo”, sbotta ancora, fra gli anti-Boris, la verde Caroline Lucas. In 3 giorni, “meno di quanto ho impiegato a scegliere un divano”, le fa eco il laburista Karl Turner.

Tanto più che Corbyn e altri denunciano pure i contenuti del Withdrawal Agreement Bill in sé, testo di riferimento di un’hard Brexit, a loro dire, tale da avviare “una corsa al ribasso” sulle tutele, i diritti e il lavoro e “verso una deregulation alla Trump” nel Regno. Oltre che a penalizzare l’Irlanda del Nord, sottoponendola di fatto a “dazi” e controlli doganali.

Un testo che comunque, per quel che la riguarda, va bene all’Ue. Decisa a discutere “seriamente” d’una proroga se sarà necessaria, nelle parole di Donald Tusk, secondo cui un no deal non sarà mai responsabilità di Bruxelles. Ma anche scettica sull’opportunità di offrirla, stando alla Francia di Emmanuel Macron. E pronta a istituire intanto un team ad hoc incaricato di attuarla, questa Brexit, dopo 3 anni e mezzo d’attesa.

(di Alessandro Logroscino/ANSA)