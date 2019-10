(ANSA) – ROMA, 22 OTT – ”Ti portano al limite e sanno bene cosa fare con la palla, non si sono qualificati per caso”. Il tecnico del Manchester City Guardiola rende merito all’Atalanta di Gasperini travolta 5-1. ”Non è stato facile – assicura il tecnico spagnolo ai microfoni di Sky – loro hanno avuto le loro opportunità. E’ un grande risultato, ci manca una partita per qualificarci. Diamo tantissimo credito a questa vittoria e i miei giocatori lo sanno perfettamente”