CARACAS – Con un comunicato stampa, la Confederación Sudamericana de Fútbol ha annunciato la sospensione della Coppa America di calcio a 5. L’evento sportivo era in programma nella città cilena di Los Ángelez, tra il 23 ed il 30 ottobre.

La decisione é stata presa congiuntamente dal Governo cileno, la Federcalcio cilena e le diverse autorità locali.

“Non ci sono le condizioni di sicurezza per svolgere una manifestazione sportiva come la Coppa America di calcio a 5” ha dichiarato in un comunicato stampa Ignacio Fica, governatore della provincia di Bio-Bio.

La Conmebol ha annunciato che la Coppa America sarà riprogrammata nei prossimi giorni. La Vinotinto era stata inserita nel girone B insieme a Brasile, Paraguay, Colombia e Perú. Nell’altro raggruppamento c’erano: Cile, Bolivia, Ecuador, Uruguay ed Argentina

Il Cile non solo é in ansia per la Coppa America di calcio a 5, ma anche per la finale della Coppa Libertadores che in questo 2019 per la prima volta nella storia si giocherà in una sede neutrale.

(di Fioravante De Simone)