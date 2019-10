(ANSA) – ROMA, 23 OTT – Apertura con il botto nel campionato Nba, con il derby di Los Angeles fra i Clippers e i Lakers, due fra le principali candidate alla conquista dell’anello, per il momento ‘portato al dito’ dai Toronto Raptors. Il successo è andato ai padroni di casa che, pur privi di Paul George, si sono imposti sui ‘cugini’ per 112-102. Guidati da uno straordinario Patrick Beverley (10 rimbalzi e 6 assist, anche se con soli 2 punti per lui), i Clippers sono apparsi a tratti devastanti, per intensità e ritmo delle azioni. I campioni in carica dei Toronto Raptors non hanno fallito l’appuntamento con la vittoria e, per il settimo anno consecutivo, si sono imposti nel debutto in casa, scatenandosi dopo la consegna degli anelli. I New Orleans Pelicans, però, hanno tenuto botta. Alla fine il 130-122 rende merito ai campioni canadesi. Buon esordio per l’emiliano Nicolò Melli.