(ANSA) – LONDRA, 23 OTT – Il primo ministro britannico Boris Johnson è “inorridito per il tragico incidente avvenuto nell’Essex”, nel sud dell’Inghilterra, dove la polizia ha rinvenuto nelle scorse ore 39 cadaveri all’interno di un camion container proveniente a quanto pare dalla Bulgaria. “Ricevo aggiornamenti costanti dall’Home Office (il ministero dell’Interno), che sta lavorando a stretto contatto con la Essex Police per stabilire ciò che esattamente è accaduto”, ha twittato Johnson. “I miei pensieri – ha concluso – sono per tutti coloro che hanno perduto la vita e per i loro cari”.