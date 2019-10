(ANSA) – TORINO, 23 OTT – La mafia nigeriana torna ad affacciarsi sul mercato torinese della droga. Gli investigatori della squadra mobile hanno arrestato a Torino due pusher, un gambiano di 28 anni e un nigeriano di 32 anni, trovati con circa due chili di marijuana. Durante la perquisizione a casa del 32enne, in via Monte Rosa, i poliziotti hanno sequestrato due baschi col fregio del gruppo mafioso ‘Black Axe’, un’ascia stilizzata che rompe le catene. I Black Axe sono il primo gruppo criminale nigeriano scoperto anni fa a Torino. Nei mesi scorsi, un altro gruppo, quello degli Eiye, è stato colpito da una sentenza di condanna a seguito dell’operazione ‘Snoopy’: agli otto imputati è stato contestata l’associazione a delinquere di stampo mafioso con pene, in rito abbreviato, dai 2 anni e 8 mesi a 8 anni e 4 mesi. “Le indagini proseguono – dichiara il dirigente della squadra mobile di Torino, Marco Martino – I simboli lasciano aperte delle ipotesi di vicinanza ai cosiddetti ‘cult’, i gruppi mafiosi nigeriani”. “Ogni attività non si limita all’arresto e al sequestro – prosegue – ma analizza ogni elemento che risulta presente sulla scena del crimine e nelle abitazioni dei soggetti indagati”. (ANSA).