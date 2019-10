(ANSA) – ROMA, 23 OTT – “Se chiudi la manovra senza dire nulla e il giorno dopo annunci un emendamento su quota 100, sei semplicemente scorretto”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia ad un forum all’ANSA criticando l’atteggiamento di Matteo Renzi e di Italia Viva sulla misura bandiera della Lega. “Nel momento in cui decidi di cancellare quota 100 non in consiglio dei ministri, dove hai dato l’approvazione e dove nessuno ha detto cancelliamo i residui di quota 100 – sottolinea Boccia – Ma lo fai fuori dal Cdm, allora stai facendo propaganda”