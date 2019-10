(ANSA) – CAGLIARI, 23 OTT – Le raffiche di scirocco con punte di 70 chilometri all’ora e il caldo anomalo di questi ultimi giorni, anche oltre 30 gradi, stanno alimentando da ieri notte una serie di incendi sulla costa centro-occidentale della Sardegna che hanno costretto all’evacuazione di 250 persone, la maggior parte turisti del Resort Horse Country della Marina di Arborea (Oristano), e di un’altra quarantina a Bosa Marina (Oristano). I picchi di vento, previsto già ieri dagli esperti meteo, si sono toccati durante la notte e nelle prime ore del giorno e hanno colpito, oltre all’Oristanese, anche il Sulcis e le zone settentrionali dell’Isola. Il quadro resterà immutato per le prossime 24 ore. Solo in nottata, con la rotazione del vento da ovest-ponente, si avrà una riduzione dell’intensità. Domani, infatti, la ventilazione non supererà i 20 chilometri orari, con punte però di 35 sulle Bocche di Bonifacio. L’attenuazione del vento camminerà parallelamente con l’arrivo della pioggia e dei temporali, annunciati dalla Protezione civile regionale con l’allerta meteo con codice giallo. (ANSA).