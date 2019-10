(ANSA) – MILANO, 23 OTT – Quattro persone sono rimaste ferite a causa del crollo del controsoffitto della Macelleria Panzeri di Milano, un locale storico in piazza del Carmine 1. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 11, l’intera struttura metallica ha ceduto e i pannelli di cartongesso hanno colpito i clienti che in quel momento stavano facendo la spesa: due donne di 42 e 71 anni e due uomini di 54 e 67. Secondo quanto riferito dai carabinieri, il proprietario Alberto Panzeri è stato trasportato al Policlinico per ferite giudicate non gravi. Condizioni ancor meno preoccupanti per le due clienti, accompagnate entrambe al Fatebenefratelli. Illesi, infine, i 7 dipendenti. Il locale è stato dichiarato inagibile.