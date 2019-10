(ANSA) – VERCELLI, 23 OTT – Il corpo di un escursionista, precipitato nella zona del Pizzo della Moriana, nel territorio di Carcoforo (Vercelli), è stata recuperata dai tecnici del Soccorso alpino e Speleologico piemontese. L’uomo si trovava con un compagno lungo la cresta tra il Colle delle Miniere e la cima della Moriana, a una quota di circa 2.500 metri, quando è caduto lungo un canale roccioso arrestandosi oltre 200 metri più in basso. Nonostante le condizioni meteo non favorevoli, sul posto è intervenuta l’eliambulanza del 118, a bordo un tecnico aggiuntivo del Soccorso alpino a supporto dell’equipe di bordo. Il team ha infine recuperato la salma e il sopravvissuto, che attendeva i soccorsi sulla cresta. Il corpo della vittima è stato consegnato ai carabinieri di Alagna per le operazioni di riconoscimento. Al momento non sono state ancora diffuse le generalità della vittima.(ANSA).