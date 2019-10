(ANSA) – MODENA, 23 OTT – Estorsioni tra i banchi di una scuola superiore del Sassolese, in provincia di Modena. I carabinieri di Sassuolo hanno eseguito misure cautelari di collocamento in comunità e permanenza in casa nei confronti di tre studenti minorenni, di 16 e 17 anni, che sarebbero, secondo le indagini, componenti di una baby gang chiamata a rispondere delle ipotesi di reato di estorsione aggravata e continuata, detenzione di stupefacenti e danneggiamento. Avrebbero compiuto dei vandalismi ai danni delle auto dei genitori dei compagni di scuola al fine di farsi consegnare denaro. Secondo i carabinieri, i tre avrebbero inoltre minacciato, picchiato e deriso per mesi sei compagni di classe per ottenere denaro e gioielli. Episodi che risalirebbero allo scorso anno scolastico. Le indagini, inizialmente sulla prevenzione di spaccio a scuola, hanno messo in luce il presunto meccanismo estorsivo. Tra gli episodi anche la minaccia di diffondere video privati delle vittime e la consegna da parte delle stesse di denaro e gioielli per 25mila euro.(ANSA).