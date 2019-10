(ANSA) – MADRID, 23 OTT – Il calcio femminile sta crescendo a vista d’occhio anche in Spagna, ma a novembre nella Liga femminile sarà sciopero. Lo ha deciso l’assemblea di più di 200 giocatrici che si sono riunite a Madrid, il 90% delle quali ha votato a favore della serrata. Motivo del contendere è che la Liga non accetta di riconoscere alle calciatrici il contratto da atlete ‘full time’, quindi professioniste, che comporterebbe un deciso aumento del salario medio, attualmente di 16mila euro all’anno. Tutto ciò perché le giocatrici vogliono lavorare per i club per almeno 30 ore alla settimana (la richiesta iniziale era di 40), mentre vengono pagate per 20 e da parte della lega non c’è la volontà di aumentare. Fra le leader della protesta c’è la portiera dell’Athletic Bilbao Ainhoa Tirapu, secondo la quale “ci sono situazioni limite di gente pagata come se svolgesse attività per 12 ore la settimana e certe cose non sono più ammissibili. Non è questione solo di soldi, ma di diritto del lavoro”. La Liga donne ha 16 squadre.