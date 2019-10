(ANSA) – MILANO, 23 OTT – L’Inter si gioca una fetta di ottavi di Champions League e Antonio Conte si affida alla coppia Lautaro-Lukaku per andare a caccia dei tre punti contro il Borussia Dortmund. A spingere i nerazzurri ci sarà il quasi tutto esaurito di San Siro, in cui troveranno spazio anche gli oltre 4mila tifosi arrivati dalla Germania che già in mattinata hanno riempito oggi le vie di Milano. Conte conferma quindi il duo d’attacco Lautaro-Lukaku, ormai collaudato, nel classico 3-5-2 in cui Godin torna titolare in difesa insieme a De Vrij e Skriniar, mentre Gagliardini completa la mediana formata da Barella e Brozovic con Candreva e Asamoah sugli esterni. Nemmeno in panchina Vecino, già out nell’allenamento della vigilia, così come Ranocchia. Tra i tedeschi, invece, il tecnico Favre vira sul 4-4-2 lasciando Gotze in panchina: l’attacco sarà formato dalla coppia Sancho e Brandt, mentre in porta ci sarà Burki, in dubbio fino all’ultimo.