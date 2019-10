ROMA. – “Non sarà decisiva ma sarà molto, molto importante”. Simone Inzaghi presenta così la sfida di domani al Celtic Park contro la squadra di Neil Lennon, prima nel girone a 4 punti. “Ne ho giocate parecchie da giocatore in questa cornice. Qui a Glasgow sarà bello per i miei ragazzi”, si dice convinto il tecnico biancoceleste alla vigilia di Celtic-Lazio.

“Loro in casa hanno sempre fatto benissimo – ha aggiunto -, il Celtic è una squadra da affrontare al meglio perché è stata costruita per fare la Champions. Poi hanno questo meraviglioso pubblico che li trascina, un po’ di differenza sulle prestazioni la fa. Ma noi abbiamo fatto tanto per arrivare in Europa League e quindi faremo di tutto per onorarla”.

Inzaghi vuol ripartire domani dal secondo tempo con l’Atalanta in cui la Lazio ha recuperato le tre reti di svantaggio del primo tempo: “Con l’Atalanta la squadra ha dimostrato carattere – ha spiegato in conferenza stampa – come è successo spesso anche quest’anno. Mi prendo l’ottimo secondo tempo ma è stato inevitabile analizzare anche il primo. Di solito le approcciamo bene le partite e invece sabato non ci siamo riusciti anche per colpa dell’Atalanta. Il Celtic corre tantissimo, ma è una squadra anche dotata tecnicamente. Da parte nostra servirà una grande partita”.

La trasferta più difficile del girone per la Lazio, che domani sera proverà a dare una svolta al discorso qualificazione in Europa League dopo il successo dell’Olimpico contro il Rennes che ha pareggiato il ko all’esordio con il Cluj: “Vedremo anche il confronto tra Cluj e Rennes, ma la gara di domani sarà molto determinante per le sorti del girone”, riconosce Inzaghi, che dovrà fare a meno di Luis Alberto ma punterà su Milinkovic-Savic a centrocampo insieme a Leiva e Parolo

“Vedo miglioramenti di tutta la squadra – riconosce il serbo – penso che andremo avanti nel miglior modo possibile. Se sarò della partita cercherò di trascinare la squadra. Non vedo l’ora di viverne l’atmosfera. Stiamo crescendo di partita in partita, daremo il massimo anche domani”.

Capolista con 22 della Premier scozzese alla pari degli odiati cugini dei Rangers, il Celtic di Neil Lennon è imbattuto in Europa e stasera tenterà di bissare il successo ottenuto (2-0) sul Cluj nella seconda giornata: “La Lazio ha giocatori di grande spessore – osserva il técnico scozzese – mi aspetto una partita aperta. Speriamo di trovare un punto debole, vogliamo vincere ma se non dovessimo farcela non sarà la fine del mondo”.

Ad una domanda sul tema razzismo, Lennon ha replicato: “Spero che domani sia la celebrazione del calcio, tra due grandi squadre. C’è sempre una minoranza di tifosi che vuole rovinare tutto, ma voglio pensare alla partita e mi aspetto un’atmosfera fantastica”. Più diretto Ryan Christie, “stella” dei biancoverdi: “É l’Uefa che dovrebbe intervenire. Però se per dare un segnale dovrò abbandonare il campo, sì, lo farò”.