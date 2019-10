(ANSA) – ROMA, 23 OTT – Il Chelsea mette a segno un colpo ad Amsterdam battendo l’Ajax 1-0 (0-0) in una partita valida per la terza giornata del gruppo H di Champions League. Il gol realizzato da Batshuayi al 41′ st porta i londinesi a raggiungere i lancieri a quota 6. Nel gruppo G, vittoria in rimonta per 2-1 del RB Lipsia sullo Zenit San Pietroburgo e tedeschi in testa alla classifica con 6 punti. Le reti: al 25′ del pt Rakits’kyy, al 4′ della ripresa padroni di casa in gol con Laimer, al 14′ raddoppio di Sabitzer.