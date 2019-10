Unicef, informó que no han recibido los fondos necesarios para cumplir con los proyectos de apoyo a los niños de los países más necesitados, entre los que se encuentra Venezuela.

Hernietta Fore, directora del organismo señaló que “sin recursos adicionales, estos niños no irán a la escuela, no serán vacunados, no recibirán nutrición adecuada o no serán protegidos de la violencia y el abuso”.

Destacó que en Venezuela se tendrían que utilizar al menos 6 millones de dólares para contribuir a que unos 60 mil niños puedan ir a la escuela con programas de alimentación y agregó que mientras se sigue llamando a terminar los conflictos y prepararse para las emergencias, se requiere apoyo adicional de los donantes para poder responder a las necesidades más básicas de los pequeños.