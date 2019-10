(ANSA) – ROMA, 23 OTT – Il Benfica ha battuto il Lione 2-1 (1-0) in una partita valida per la terza giornata del gruppo G di Champions League. Portoghesi in vantaggio al 4′ del pt con Rafa Silva, pari di Depay al 25′ della ripresa: Pizzi chiude al 41′.