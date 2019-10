(ANSA) – ROMA, 23 OTT – Il Liverpool ha battuto il Genk 4-1 (1-0) in una partita valida per la terza giornata del gruppo E, quello del Napoli, di Champions League. Doppietta di Oxlade-Chamberlain a segno al 3′ del primo tempo e al 12′ della ripresa; gol di Manè al 32′, Salah al 42′. Odey al 43′ per la rete dei padroni di casa, che restano ultimi in classifica con un punto. Tre punti ha il Salisburgo e sei il Liverpool, uno dietro al Napoli.