(ANSA) – MILANO, 23 OTT – “Sono notti che ripagano dei sacrifici. Sono tre punti pesanti. L’anno scorso hanno lavorato tanto con Spalletti per arrivare alla qualificazione ed era giusto regalargli il sogno di andare avanti in Champions League. Oggi era l’unico modo per tenerla viva”. Antonio Conte sorride, l’Inter vince contro il Dortmund e il tecnico applaude alla prestazione dei nerazzurri capaci di riorganizzarsi in base al modulo adottato da Favre. “Se cambi sistema e ti metti a 5 vuol dire che hai paura della fase offensiva nostra. E’ stata una partita tattica” spiega Conte.