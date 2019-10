(ANSA) – ROCCELLA JONICA (REGGIO CALABRIA), 24 OTT – Nuovo sbarco di migranti nella Locride. Si tratta del quinto sulla costa ionica calabrese negli ultimi dieci giorni. Ad essere intercettata a Capo Bruzzano, a poca distanza dalla riva, da una motovedetta della sezione navale della Guardia di finanza di Roccella Ionica, è stata un’imbarcazione a vela di circa 15 metri con a bordo 46 migranti, in prevalenza di nazionalità irachena e iraniana, tra i quali una donna. Tutti sono stati trovati in discrete condizioni di salute nonostante il lungo viaggio durato circa sei giorni. Dopo un primo controllo i migranti sono stati condotti, a bordo dell’imbarcazione a vela, fino al porto di Roccella Jonica. Qui, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, sono stati momentaneamente sistemati in una struttura di prima accoglienza messa a disposizione dal Comune e gestita dalla Protezione civile locale. (ANSA).