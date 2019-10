(ANSA) – ROMA, 24 OTT – Jorge Lorenzo smentisce l’ipotesi di un addio alla MotoGP a fine 2019, nel giorno riservato alle parole dei piloti del Gp d’Australia: “Tutte queste voci di corridoio mi sorprendono – ha detto a Phillip Island – il pilota della Honda, alle prese con una stagione da dimenticare – Circolano ovunque, non solo su internet, alcuni ne parlano anche nel paddock e su WhatsApp. Da parte mia non so cosa dire, ognuno le prende come vuole, ognuno si fa la sua opinione… Io posso solo ripetere che sono completamente false”.