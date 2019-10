(ANSA) – ROMA, 24 OTT – E’ morto il ragazzo ferito da un colpo di pistola alla testa la scorsa notte a Roma, in zona Caffarella, durante una rapina. Lo si apprende da fonti investigative. Il giovane, che avrebbe compiuto 25 anni a febbraio, era stato portato nell’ospedale San Giovanni in gravissime condizioni. Il 25enne era in compagnia della fidanzata quando due uomini si sono avvicinati alle spalle, hanno colpito la ragazza alla testa con un oggetto e rubato lo zaino e a un tentativo di reazione del giovane gli hanno sparato alla testa.