(ANSA) – ISTANBUL, 24 OTT – Se la Turchia non lo impedisse, proteggendo i confini Ue, centinaia di migliaia di migranti e rifugiati entrerebbero nel territorio europeo. Lo ha detto il portavoce dell’Akp del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Omer Celik, replicando alle critiche per l’operazione militare turca nel nord della Siria, dove Ankara vorrebbe reinsediare almeno un milione dei rifugiati siriani attualmente nel suo territorio. “L’esercito turco non si ritirerà dal nord-est della Siria finché la stabilità e la sicurezza non saranno garantite”, ha sottolineando Celik.