(ANSA) – ROMA, 24 OTT – Italia Viva non parteciperà domani all’iniziativa comune dei partiti della maggioranza in Umbria, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari. Il partito di Matteo Renzi non ha candidati alle elezioni regionali, si sottolinea, pur avendo dato il proprio sostegno al candidato presidente Vincenzo Bianconi.