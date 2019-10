(ANSA) – MILANO, 24 OTT – “Non mi convinceva” l’ipotesi di due stadi vicini, “se la destinazione fosse stata la stessa. Ora mi pare che stiano ragionando nell’ottica di conservare il Meazza anche come impianto sportivo, ma non solo”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando la possibilità che San Siro non venga abbattuto, se Milan e Inter decideranno di costruire una nuova struttura, per essere destinato ad un’altra funzione. “Forse vista così qualche senso ce l’ha, però in questo momento le squadre sono ancora alla fase delle verifiche. Quindi ragioniamoci, ma tutto è ancora da vedere”, ha concluso.