(ANSA) – MILANO, 24 OTT – Il Fastweb Gran Prix torna a Milano per la prima volta dal 2008 per festeggiare i 150 anni della Federazione Ginnastica d’Italia. Le stelle di ritmica, artistica, aerobica ed acrobatica illumineranno l’Allianz Cloud il 23 novembre con un nuovo format: il Galà sarà dedicato alle esibizioni degli atleti, per il Trofeo 150 Anni i migliori talenti europei sfideranno i campioni italiani. Presenti tutte le squadre azzurre, tra cui le Farfalle della ritmica e le Fate dell’artistica – reduci dai due bronzi Mondiali -, il vice campione mondiale agli anelli, Ludovico Edalli, la coppia due volte iridata di aerobica, Michele Castoldi e Davide Donati. “Milano – dice l’assessore allo Sport del Comune, Roberta Guaineri – è onorata di festeggiare e di ospitare il Gran Prix che finalmente torna a casa in un PalaLido rinnovato. Sarà un successo”. “Questo è un anno importante – aggiunge il vice presidente federale, Valter Peroni -, ci porta alle Olimpiadi. Il Gran Prix è il modo giusto per suggellare i nostri 150 anni”.