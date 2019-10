CARACAS – Representantes del magisterio venezolano (Fetramagisterio) informaron que el paro nacional convocado por el sector educativo se cumplió en un 85% y que al menos 12.330 escuelas del país paralizaron sus operaciones durante este 22 y 23 de octubre.

El profesor René Zapata, secretario de la Federación Venezolana de Maestros del estado Miranda, aseguró que, de no recibir respuestas a sus exigencias durante las próximas semanas, el gremio educativo convocará a otro paro nacional de 72 horas hasta avanzar a una gran huelga general en todo el país.

“A pesar de las amenazas, decidimos estar en las calles protestando porque no puede ser que no exista calidad educativa. Nuestra exigencia no es solo por un salario digno, es por el futuro de nuestros hijos y de nuestro país. En los planteles no hay alimentación, iluminación, ni agua”.

Detalló que los principales estados que acataron la protesta fueron Sucre con 86%, Zulia 90%, Miranda 90% y en el municipio los Salias 95%. Asimismo, agradeció a los padres y representantes por su apoyo a los docentes.

“Los docentes nos mantendremos en pie de lucha, este paro no se queda así. Padres y representantes: gracias por el apoyo, pero aquí no termina nuestra lucha, sino cuando tu hijo tenga una buena educación y cuando los docentes tengan calidad de vida. Pueblo venezolano, gracias por la participación”, dijo.

Por su parte, el presidente de Sindicato Venezolano de Maestros de Caracas, Édgar Machado, denunció que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) agredieron a los docentes que encabezaron una movilización desde la Plaza de Parque Carabobo hasta el Pedagógico de Caracas.

“Tuvimos un triunfo impresionante, en las 22 parroquias de Caracas se acató el paro educativo y tuvimos el apoyo de padres y representantes. Además, algunas escuelas privadas y católicas cerraron sus puertas. La Policía Nacional intentó meternos miedo, pero cumplimos los objetivos. No nos van a seguir amedrentando”.

La coordinadora nacional de la Unidad Democrática del Sector Educativo, docente jubilada y dirigente sindical del Colegio de Profesores, Raquel Figueroa, reiteró que “el gremio se irá a paro por 72 horas más si el gobierno no atiende sus demandas”.

Recordó que las convocatorias a paro realizadas por el gremio obedecen al incumplimiento de las convenciones colectivas por parte del Ministerio de Educación.

“Hasta ahora estamos esperando una reunión. Hay algunas opiniones del Ministerio de Educación para la semana que viene pudiese presentarse una reunión entre las partes signatarias del contrato; de tal manera que por la vía del comité de seguimiento y evaluación de nuestra convención colectiva se pueda revisar todas aquellas cláusulas salariales”, indicó.

Figueroa calificó de “gran jornada” la actividad realizada por los maestros y representantes.